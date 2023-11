TSE inicia testes de segurança das urnas que serão utilizadas nas eleições municipais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início nesta segunda-feira (27) ao Teste Público de Segurança (TPS) das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais de 2024, iniciativa que faz parte de uma série de ações para garantir transparência sobre o processo eleitoral no Brasil.

A abertura oficial da 7ª edição do TPS ocorreu na sede do Tribunal em Brasília, e vai até a próxima sexta-feira (1º/12). Ele é aberto ao público.

Segundo o secretário de tecnologia e informação da Corte, Julio Valente, essa é a etapa mais importante do ciclo das eleições. “O Teste Público de Segurança é importante porque ele, efetivamente, demonstra a participação da sociedade civil brasileira na construção e no aprimoramento contínuo da segurança do processo eleitoral”, destacou.

“Hoje, nós podemos dizer com muita segurança, com muita certeza, que a segurança do processo eleitoral brasileiro é mantida, de forma mais atualizada possível, a partir desse esforço coletivo”, completou.

Deixe seu Comentário

Leia Também