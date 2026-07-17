Quem está com a vacinação atrasada terá uma oportunidade de colocar a caderneta em dia neste sábado (18). A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza um plantão de vacinação em duas unidades de saúde da Capital, com atendimento das 7h30 às 16h45.

A ação será realizada na USF Los Angeles e na USF Tiradentes, com a oferta de vacinas do calendário de rotina para ampliar o acesso da população às doses e facilitar a atualização da proteção contra diversas doenças.

Segundo a Sesau, estarão disponíveis todas as vacinas previstas no calendário de rotina, com exceção daquelas que possuem cronograma específico. O atendimento é voltado para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Confira os locais de vacinação neste sábado (18):