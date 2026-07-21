O uso de canetas emagrecedoras tem crescido entre pessoas que buscam perder peso rapidamente, mas especialistas alertam que esses medicamentos só devem ser ser utilizados com indicação médica e acompanhamento profissional. Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera de Campo Grande, Sandra Demétrio Lara, o tratamento é indicado para casos específicos e não deve ser encarado como uma solução rápida para o emagrecimento.

"As canetas emagrecedoras não devem ser vistas como uma solução rápida para a perda de peso. Antes de iniciar qualquer tratamento, é fundamental que a pessoa passe por uma avaliação clínica, para que sejam considerados seu estado de saúde, histórico médico e reais necessidades", afirma.

A especialista explica que a prescrição leva em conta fatores como índice de massa corporal, doenças pré-existentes, uso de outros medicamentos e o acompanhamento contínuo do paciente. Sem esse controle, podem surgir efeitos colaterais como náuseas, vômitos, diarreia, constipação, dores abdominais e desidratação.

Outro ponto de atenção é o aumento da procura pelos medicamentos entre jovens, impulsionado por padrões estéticos e conteúdos divulgados nas redes sociais. Para Sandra, a busca por resultados imediatos pode levar ao uso inadequado das canetas, colocando a saúde em risco.

"A pressão por resultados rápidos faz com que muitas pessoas recorram ao medicamento sem conhecer suas limitações e possíveis efeitos adversos. A informação de qualidade é essencial para que a decisão seja consciente e segura", destaca.

A coordenadora também alerta para a compra de produtos sem procedência, vendidos por canais não autorizados, que podem ser falsificados e oferecer ainda mais riscos. Além disso, reforça que as canetas emagrecedoras não substituem hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos, e que a automedicação pode até atrasar o diagnóstico de doenças relacionadas ao ganho de peso.

Segundo Sandra, a educação em saúde continua sendo a principal ferramenta para combater o uso indiscriminado desses medicamentos e garantir que o tratamento seja feito de forma individualizada e segura.