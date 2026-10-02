A preparação para a amamentação pode começar ainda durante a gestação e ajudar a evitar dificuldades comuns no pós-parto. O tema foi abordado pela odontopediatra Camila Caroline Bicharelli, entrevistada pelo Dr. Plácido Menezes no quadro Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (2).

Segundo a especialista, muitas mães chegam ao nascimento do bebê sem saber como lidar com situações comuns dos primeiros dias, como o choro, a pega, a descida do leite e a própria rotina de sono. Por isso, ela defende que a orientação seja feita de forma preventiva, antes mesmo do parto.

Camila explica que seu acompanhamento começa no terceiro trimestre e envolve a gestante, o pai e até duas pessoas da rede de apoio. A proposta é preparar a família para o período logo após o nascimento, quando pode existir um intervalo entre o acompanhamento do obstetra e o início das consultas regulares com o pediatra.

Outro ponto destacado na entrevista foi a relação entre amamentação e desenvolvimento orofacial. De acordo com a odontopediatra, a amamentação auxilia no fortalecimento da musculatura e na preparação das estruturas da face, enquanto o uso desnecessário de chupetas e mamadeiras pode interferir nesse processo.

Para as mães que já estão no pós-parto e enfrentam dificuldades, Camila reforça que não existe “leite fraco” e que tanto a mãe quanto o bebê precisam aprender o processo. Entre os pontos que podem ser ajustados estão a posição, a pega e a forma como o bebê é colocado no peito, evitando desconforto para a mãe e dificuldades na sucção.