Prefeitura de Campo Grande vai decretar emergência devido a surto de doenças respiratórias

A Prefeitura de Campo Grande decretará estado de emergência na cidade devido a um surto de doenças respiratórias que está causando lotação nas unidades de saúde. O anúncio foi feito pelo vereador Beto Avelar (PP), líder da prefeita Adriane Lopes (PP) na Câmara de Campo Grande.

De acordo com o vereador, ele recebeu um pedido do secretário de Governo, Marco Aurélio Santullo, para que a Câmara atue em parceria com a prefeitura nesta situação delicada.

Segundo Avelar, o secretário de Governo, Marco Aurélio Santullo, solicitou apoio da Câmara para lidar com a situação emergencial. Ele revelou que ontem, cerca de 300 pessoas estavam aguardando atendimento médico na regulação.

Decreto de situação de emergência visa agilizar a mobilização de recursos e equipes para enfrentar o aumento significativo no número de casos de doenças respiratórias na capital.

