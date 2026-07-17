A insegurança, o impasse em torno do estacionamento rotativo e o aumento da presença de moradores em situação de rua no Centro de Campo Grande serão levados pelos comerciantes ao poder público na próxima segunda-feira (20). Convocados pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), os empresários se reúnem com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Ademar Silva Junior, para cobrar soluções para problemas que afetam o comércio da região central.

O encontro será realizado às 9h, na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2.655. Segundo a CDL, os três temas estão entre as principais reclamações dos comerciantes, que convivem diariamente com os impactos dessas situações no funcionamento das lojas e no movimento de consumidores.

"O lojista do Centro não aguenta mais conviver com esses problemas sem uma resposta. Essa reunião é uma oportunidade de colocar o poder público frente a frente com quem sente o impacto todos os dias no comércio", afirma o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo.

A entidade reforça que a participação dos comerciantes é importante para fortalecer as reivindicações e ampliar a cobrança por medidas efetivas e com prazo para enfrentar os problemas apontados pelos empresários da região central.