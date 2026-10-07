O feriadão altera o trânsito em Campo Grande com uma programação de interdições viárias entre quinta-feira (8) e segunda-feira (12). Os bloqueios atingem pontos do Centro e do Anhanduizinho, com mudanças na circulação de veículos e orientação para que os motoristas utilizem rotas alternativas.

Na região central, a interdição ocorre na Rua Marechal Rondon, na altura do número 1.380, onde apenas a faixa destinada ao estacionamento será bloqueada durante toda a quinta-feira (8) e a sexta-feira (9). As demais faixas permanecem liberadas, permitindo o fluxo normal de veículos pela via.

No Anhanduizinho, o bloqueio será realizado na Rua Filomena Segundo Nascimento, no trecho entre as ruas Júlia Pereira de Souza e Waldemar With, na sexta-feira (9), das 7h às 11h. Durante o período, o trecho ficará isolado para a circulação.

Para contornar a interdição, a orientação é que os condutores utilizem as vias transversais, fazendo o desvio pelas ruas Júlia Pereira de Souza e Waldemar With.

Cronograma de interdições

Centro — 8 e 9 de outubro: Rua Marechal Rondon, nº 1.380. Bloqueio somente da faixa de estacionamento, com as demais faixas liberadas para o trânsito.

Anhanduizinho — 9 de outubro, das 7h às 11h: Rua Filomena Segundo Nascimento, entre as ruas Júlia Pereira de Souza e Waldemar With. Motoristas devem utilizar as vias transversais como rota alternativa.



