Contra reformas, agentes penitenciários de MS paralisam por 48 horas

Os agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul aderiram a paralisação nacional de 48 horas a partir da próxima sexta-feira (19). A paralisação faz parte de mobilização nacional contra as reformas trabalhista, da previdência e pela constitucionalização da carreira do Agente Penitenciário.

A decisão foi definida durante Assembleia Extraordinária do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de MS (Sinsap) nesta segunda-feira (15). O presidente do Sinsap, André Luiz Santiago, ressalta a importância da categoria neste momento decisivo.“Nunca foi tão importante este momento para a nossa classe. O que for decidido agora terá reflexo não somente para nós, mas também para os próximos servidores que virão”, enfatiza Santiago.

De acordo com o sindicato, a paralisação do dia 4 de maio que foi adiada, depois que o relator da PEC 287, deputado Arthur Maia, reconheceu a periculosidade da profissão dando o direito pela aposentadoria especial. “Logo em seguida o próprio relator retirou os servidores do texto, isso causou uma desmobilização de alguns Estados”, aponta em nota.

“Precisamos pressionar e mostrar que não aceitamos o que o governo quer fazer com a classe trabalhadora, precisamos nos unir em prol do bem coletivo e garantir os nossos direitos de aposentadoria, quanto maior a participação dos servidores, mais impacto causaremos e mostraremos a nossa indignação”, declara o presidente do Sinsap.