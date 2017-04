Dona de gata denuncia CCZ por sumiço de animal depois de castração

Funcionários do CCZ não sabem informar o que aconteceu com a gata

Depois de deixar suas duas gatas, Nega e Magrela, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para castração, na última quinta-feira (13), a estudante Márcia Loza teve uma infeliz surpresa no dia seguinte, quando foi buscar os animais. Apenas a gata Nega foi entregue, a Magrela não foi encontrada pelos funcionários do CCZ.

“Eu cheguei e só me entregaram a Nega e informaram que a Magrela sumiu. Fiquei desesperada e ninguém soube me dizer o que aconteceu, a única coisa que me informaram foi que minha gata e a ficha dela sumiram”, relata Márcia.

A estudante relata que informaram que até o plantão da tarde a Magrela estava lá, e não sabem explicar o que aconteceu. “Não sabem informar o que aconteceu, se ela escapou, se foi entregue a outra pessoa por engano ou se ela morreu”, diz Márcia.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Campo Grande, “foi registrado um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para investigar o caso. Provavelmente, houve um descuido do profissional no manejo com o animal. Foram armadas armadilhas na região para capturar o animal, mas até o momento não obteve êxito”.

“Quando cheguei na sexta-feira para buscá-las e fiquei sabendo que a Magrela sumiu, eu entrei no CCZ, fui até a sala que ela estava para procurar e não a encontrei. Mas é impossível ela ter escapado. Lá é tudo fechado e telado e ela estava sedada, recém castrada, não tem como ela ter saído de lá”, conta a estudante.

Indignada com a situação Márcia relatou que só quer saber o que fizeram com sua gata. “Eu tenho testemunhas de quando deixei e busquei minhas gatas no CCZ, eu quero saber o que aconteceu com ela”.

Márcia ainda entrou em contato com a médica veterinária responsável para saber mais informações, mas foi informada que os funcionários do CCZ não verificam o local que os animais ficam. “É um absurdo eles largam o bicho lá, sem nenhum acompanhamento, não verificam se estão bem, simplesmente deixam os animais lá”, relatou.

A estudante ainda reclamou da falta de registro. “Quem deixa o animal lá faz um ficha que fica com o CCZ, mas não recebe nenhum documento provando que o animal foi entre, não tem nenhum recibo para o dono que garanta que o animal foi deixado no local”, apontou.

Sem informações Márcia relatou o que aconteceu em seu perfil em uma rede social. A estudante recebeu várias mensagem dizendo que isso já aconteceu antes com outras pessoas. “Sempre que pedia informações no CCZ, eles diziam que sentiam muito e que isso nunca aconteceu antes. Mas recebi várias mensagens de relato de casos como esse”.

A estudante afirma que vai registrar boletim de ocorrência e vai processar o Centro de Controle de Zoonoses pelo desaparecimento de sua gata.