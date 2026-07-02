Waldeny Barboza, de 63 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 1º, em Campo Grande. Ele era proprietário do Rancho do Barba, uma das casas de shows mais tradicionais da cidade, que fica na Avenida Fábio Zahran.

'Barba', como era carinhosamente conhecido, estava se recuperando de uma queda sofrida, quando bateu a cabeça. Ele estava fazendo uso de medicamentos, mas houve complicações clínicas e não resistiu.

Nas redes sociais, diversos conhecidos lamentaram a morte de Waldeny, classificando-o como a pessoa que "mudou a cultura musical de Campo Grande".

"Um homem que deixou um legado dentro da música e da história do Mato Grosso do Sul", descreveu uma publicação feita por um amigo.

O velório ocorrerá às 8h e seguirá até às 12h da manhã desta quinta-feira, e posteriormente o corpo será levado para Dourados, onde estão enterrados seus pais e seus irmãos.