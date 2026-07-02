O acidente envolvendo um ônibus que transportava trabalhadores e uma carreta na BR-163, em São Gabriel do Oeste, deixou quatro pessoas gravemente feridas, conforme atualização divulgada na noite desta quarta-feira (1º). Além delas, outras 45 vítimas passam por avaliação das equipes de resgate.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Motiva Pantanal, a colisão traseira ocorreu no km 609 da rodovia, no sentido Norte. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguem no atendimento da ocorrência.

Conforme apurado no local, o ônibus da Viação São Gabriel, utilizado no transporte de trabalhadores, acessava a BR-163, na entrada do Polo Industrial Sul, quando foi atingido por uma carreta cegonha. Com a força da batida, o coletivo rodou na pista e parou às margens da rodovia.

Por volta das 20h15, o acostamento permanecia interditado para o atendimento da ocorrência, sem bloqueio das faixas de rolamento ou registro de congestionamento. O caso segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do atendimento às vítimas.