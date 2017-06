Pesando 300 kg, homem não resiste a amputação e morre na Santa Casa

Ele estava internado desde dezembro do ano passado para tratamento de Erisipela

Há seis meses internado, o confeiteiro Fabiano Ferreira de Lima, de 36 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (21) na Santa Casa de Campo Grande. De acordo com sua mãe, Izildinha Ferreira, 62, seu filho, que pesava 300 quilos, não resistiu a uma segunda cirurgia e acabou morrendo.

No início deste mês, Ferreira amputou a perna direita, mas os médicos alertaram a mãe de que seu filho corria risco de morte. “É doloroso perder um filho, ele era o meu caçula. Quando meu filho morreu eu estava no hospital, é um choque muito grande, mas os médicos já tinham me falado que ele poderia morrer”, desabafou a mãe.

“A perna dele foi amputada, mas no local da cirurgia começou a necrosar. Então ele teve que voltar à mesa de cirurgia e acabou morrendo”, explicou Izildinha.

Conforme a Santa Casa, o sangue não estava circulando na região onde foi feito a intervenção médica, com isso foi necessário outra cirurgia.

Fabiano lutava com o problema desde a infância

No ano passado, Lima pediu ajuda através da imprensa de Campo Grande. Na ocasião o homem pediu um balão gástrico para conseguir perder peso e realizar uma cirurgia na perna direita onde desenvolveu Erisipela, uma infecção da camada superficial da pele que provoca feridas vermelhas, inflamadas e dolorosas.

Ele tinha o problema desde a infância, essa situação contribuiu para que seu peso aumentasse e por falta de tratamento seu estado se agravou. A amputação seria a única solução para resolver o problema. Fabiano Ferreira morreu às 2h de hoje e atualmente pesava 300 quilos