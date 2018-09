A disputa pela vaga de senador tem novidades, a principal delas rompe um paradigma, a de que Zeca seria "dono" da segunda em disputa pelo Senado. Isso porque Waldemir Moka (MDB) ultrapassou Zeca, protagonizando um resultado surpreendente. Moka alcançou 19.41%, enquanto Zeca tem 19%, ou seja, ambos estão em empate técnico, na mesma casa decimal inclusive, mas é a primeira vez, desde que as pesquisas começaram a ser feitas há aproximadamente um ano atrás, que o petista é ultrapassado.

O resultado é bastante equilibrado e imprevisível, mas o impacto psicológico para ambas as campanhas é algo óbvio. Outras constatações importantes precisam ser feitas.

O levantamento mostra Marcelo Miglioli, já com dois dígitos, ele chegou a 10.16%, e está empatado tecnicamente com Betini (PMB) que tem 10.33% e Harfouche, com 11.83%. Miglioli cresceu 2% nas duas últimas pesquisas que são semanais, o que já configura uma tendência de ascensão. Resta saber apenas se terá forças e eficiência para encostar-se a Moka e Zeca, que estão próximos do patamar de 20%.

Harfouche e Betini têm números semelhantes aos de pesquisas anteriores, ou seja, estão estabilizados. O primeiro é bom de votos na capital, e o segundo no interior.

Abaixo de 5% de intenções de voto, estão Gilmar da Cruz , Soraya Thronicke, Thiago Freitas, Anizio Guató e Mario Fonseca .

Outra novidade, o candidato com registro provisório Delcídio Amaral não entrou no disco por questões de tempo hábil segundo o instituto, mas seu nome já aparece na pesquisa espontânea.

A pesquisa estimulada divulgada nesta sexta-feira (21), foi realizada entre os dias 17 e 20 de setembro e 1.200 eleitores foram entrevistados. A consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-04036/2018 e BR-08894/2018.

Conheça os números: