Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na tarde desta terça-feira (4). A tragédia ocorreu no trecho da rodovia que liga os municípios de Ponta Porã e Antônio João.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência no local. Os dois sobreviventes receberam os primeiros socorros e foram levados ao Hospital Regional de Ponta Porã.

A identidade da vítima fatal não foi divulgada pelas autoridades. Segundo o site Ponta Porã News, o estado de saúde dos dois passageiros levados à unidade hospitalar também não foi detalhado.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil e da Perícia Científica estiveram no local da colisão. Os peritos realizaram os levantamentos técnicos necessários para instruir o boletim de ocorrência.

As causas e a dinâmica da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.