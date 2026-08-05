Suspeitos de duplo homicídio em Cassilândia morrem em confronto com o Choque Um deles era apontado como autor dos disparos que vitimou pai e filha

Dois homens, até o momento não identificados, morreram em confronto com equipes do Batalhão de Choque, na madrugada desta quarta-feira, dia 5, em Cassilândia.

Eles eram suspeitos de estarem envolvidos no duplo homicídio que vitimou Márcio Aparecido da Silva Filho, de 27 anos, e a filha dele, de 3 anos e 8 meses, na noite do último sábado, dia 1°.

Informações preliminares divulgadas apontam que as equipes realizavam patrulhamento ambos foram localizados e na tentativa de abordagem, houve o confronto.

No local da ocorrência, foram encontradas várias armas e entorpecentes.

Mais detalhes do confronto serão repassados pela corporação em breve.