A pesquisa de intenção de votos estimulada para governador, do Instituto Ranking, divulgada na terça-feira (4), mostra Reinaldo Azambuja (PSDB), novamente, à frente do juiz Odilon de Oliveria (PDT). O candidato tucano está com aproximadamente 8% a frente de seu principal oponente.

Azambuja aparece com 35,33% das intenções de votos enquanto Odilon atrai 27,58% dos eleitores. O candidato Junior Mochi (MDB) vem logo após o juiz, com 5,25%. Humberto Amaducci, do PT, tem 3,50%. João Alfredo, do PSOL aparece com 3,08% e Marcelo Bluma, do PV com 2,33%. Os votos em branco, nulo ou indecisos chegam a 22,93%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de agosto a 3 de setembro, o instituto Ranking ouviu 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios. Com um intervalo de confiança em 95% e margem de erro de 2,83% para mais ou para menos, a consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-320/2018 e BR 5921/2018.

Veja no gráfico a colocação dos candidatos: