Único instituto a apontar o segundo turno em MS mostra Reinaldo com mais de nove pontos percentuais à frente de seu opositor

O Instituto Ranking, único a prever o segundo turno, entre todas empresas de pesquisas do estado, divulgou hoje (13) levantamento sobre o segundo turno em MS e a nível nacional. Neste trabalho Reinaldo Azambuja (PSDB) abre na frente com 54,75%, e o juiz Odilon (PDT) tem 45,25% das intenções de votos válidos.A diferença entre ambos é de 9,5 pontos percentuais no chamado votos válidos.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Nos votos totais, apurado pela Ranking, os resultados foram os seguintes:

• Reinaldo Azambuja (PSDB): 48,50%

• Juiz Odilon (PDT): 40,08%

• Os indecisos, nulos e brancos somaram: 11,42%

Rejeição

O Instituto aferiu também a taxa de rejeição dos candidatos, nesse caso, o eleitor disse em qual dos candidatos não votaria de jeito nenhum. Veja os números:

• Reinaldo Azambuja (PSDB): 29,91%

• Juiz Odilon (PDT): 28,33%

• Os indecisos, nulos e brancos somaram: 41,76%

Foram ouvidas 1.200 pessoas a partir dos 16 anos de idade em 20 municípios, entre os dias 9 e 12 de outubro. Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,83% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-09417/2018 e BR-08645/2018.

Confira os números nos gráficos: