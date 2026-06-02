A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande recebeu R$ 2,5 milhões em novos equipamentos de menor potencial ofensivo na manhã desta terça-feira (2). O lote entregue à corporação é composto por 580 kits de armas de incapacitação neuromuscular, o Taser, e 1.210 espargidores de agente químico.

De acordo com a administração municipal, o investimento foi direcionado à modernização operacional e à qualificação do uso diferenciado da força pelos agentes. Os novos dispositivos têm como objetivo reforçar as ações de policiamento comunitário e garantir alternativas táticas antes do uso de armas de fogo em abordagens nas sete regiões da cidade.

A entrega dos materiais ocorreu durante a oficialização da adesão de Campo Grande ao Programa Município Mais Seguro. A iniciativa federal é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e foca no fortalecimento das guardas municipais brasileiras.

O termo assinado nesta manhã busca ampliar a integração entre as instituições de segurança e promover melhores condições de trabalho aos agentes municipais. O recebimento do armamento de choque encerra a primeira etapa de investimentos previstos pelo convênio federal com o município para este ano.