Concessionária responsável pela BR-163 em MS, a Motiva Pantanal, está com vagas de emprego abertas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD).

As oportunidades estão distribuídas em áreas operacionais, administrativas e técnicas, para contribuir com as equipes que atuam na operação, segurança e suporte aos serviços prestados aos clientes da rodovia.

Entre as vagas disponíveis, destaca-se a função de Operador de Tráfego I, responsável pelo atendimento operacional aos usuários, inspeção da rodovia, apoio em ocorrências e fiscalização de serviços, além de oportunidades nas áreas administrativas voltadas à Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, e posição técnica em Tecnologia da Informação.

Confira as vagas disponíveis:

Operador de Tráfego I; Auxiliar Administrativo – Segurança do Trabalho; Auxiliar Administrativo – Saúde Ocupacional; Técnico(a) de Suporte Sistemas III.

Os interessados podem consultar os requisitos completos e se candidatar diretamente pela plataforma oficial de recrutamento da empresa.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo telefone, via WhatsApp: (67) 99609-1663.