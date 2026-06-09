Campo Grande registrou crescimento nas vendas de imóveis residenciais e valorização dos empreendimentos verticais no primeiro trimestre de 2026, segundo dados preliminares do Censo Imobiliário elaborado pela Brain Inteligência Estratégica para o Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS).

O levantamento mostra que foram comercializadas 464 unidades residenciais nos três primeiros meses do ano, número 3,3% superior ao registrado no mesmo período de 2025. O desempenho é apontado pelo setor como um indicativo da manutenção da demanda por imóveis, mesmo em um cenário de juros elevados.

Outro dado que chama a atenção é a valorização dos empreendimentos verticais. O preço médio do metro quadrado alcançou R$ 10.513, representando alta de 10,5% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

A pesquisa também identificou crescimento na oferta de imóveis disponíveis para venda. Ao fim do trimestre, Campo Grande contava com 1.961 unidades em estoque, volume 19,1% superior ao registrado um ano antes.

Considerado um dos principais indicadores do setor da construção civil na Capital, o Censo Imobiliário reúne informações sobre lançamentos, vendas, estoque, preços e tendências do mercado. Os números servem de referência para construtoras, incorporadoras, investidores e órgãos públicos no acompanhamento da dinâmica do segmento.

Mais informações sobre os resultados do levantamento, incluindo análises detalhadas e perspectivas para os próximos meses, serão divulgadas pelo Sinduscon-MS no dia 15 de junho.