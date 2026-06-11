Um homem de 25 anos foi preso pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na madrugada na rodovia MS-164, no distrito de Vista Alegre, em Maracaju, transportando mais de 1,2 tonelada de drogas em um veículo Audi A3.

Durante bloqueio policial, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após alguns quilômetros de perseguição, os policiais conseguiram interceptar o veículo.

Na vistoria, foram encontrados 1,2 mil quilos de maconha, 5,5 quilos de skunk e 195 gramas de haxixe. Os entorpecentes estavam distribuídos no porta-malas e nos bancos de passageiros.

Segundo o DOF, o condutor confessou que carregou a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que faria a entrega em Campo Grande. Pelo transporte, ele afirmou que receberia R$ 6 mil.

O suspeito, o veículo e a carga apreendida foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

De acordo com a polícia, a apreensão causou prejuízo estimado em R$ 2,3 milhões ao crime organizado. A ação faz parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).