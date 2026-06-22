Duas crianças, de 10 e 11 anos, foram apreendidas pelas forças de segurança após cometerem uma sequência de furtos em Sonora. A ação integrada mobilizou policiais civis e militares na manhã do último domingo (21).

Os menores invadiram uma residência e seis estabelecimentos comerciais diferentes em poucas horas. Entre os itens levados estavam cinco notebooks, caixas de som, perfumes, cosméticos e até um quadriciclo usado para arrombar portões.

Segundo o site Idest, a dupla mirim acabou localizada e abordada pelas equipes nas proximidades do Balneário Pôr do Sol. No momento da captura, os meninos conduziam o veículo motorizado furtado e carregavam aparelhos celulares e eletrônicos.

Durante as investigações de campo, a Polícia Civil localizou outra parte dos objetos escondida na caçamba de uma picape Saveiro na entrada da cidade. Os produtos recuperados foram encaminhados à delegacia para devolução aos comerciantes.

O Conselho Tutelar acompanhou o desfecho da ocorrência.