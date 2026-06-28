Um homem de 41 anos procurou a Polícia Civil para denunciar ter sido ameaçado e agredido por um segurança de uma boate LGBTQIAP+, na madrugada deste domingo (28), em Campo Grande. O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, por volta da 1h15, adquiriu o ingresso para entrar na boate, mas foi impedida de acessar o estabelecimento por um dos seguranças, sob a alegação de que estaria atrapalhando o fluxo de entrada de clientes.

Segundo o relato, ele aguardava um amigo concluir o pagamento do ingresso na escada de acesso quando o segurança passou a exigir que deixasse o local, afirmando que sua permanência estaria dificultando a entrada de outros frequentadores.

Ainda de acordo com a ocorrência, durante a discussão, o segurança teria ameaçado a vítima dizendo, "eu vou encher sua cara de bala". Ao questionar o motivo da ameaça, o homem afirma que foi agarrado pelo pescoço e retirado do estabelecimento, mesmo após já ter pago a entrada.

A vítima informou que a ação provocou uma lesão leve, consistente em um arranhão no punho direito. Temendo por sua integridade física, ela procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o segurança.

Diante dos fatos, o delegado plantonista determinou o registro do boletim de ocorrência para a adoção das providências cabíveis. O caso será apurado pela Polícia Civil.

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