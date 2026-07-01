O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, anunciou nesta quarta-feira (1º) o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice em sua chapa para as eleições de 2026. A composição é formada exclusivamente por integrantes do PSD.

Kassab, que também integrou o secretariado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é considerado uma das principais lideranças políticas da legenda e um dos principais articuladores do partido.

Caiado tem se apresentado como uma alternativa da direita tradicional e costuma destacar os resultados de sua gestão em Goiás, especialmente nas áreas de segurança pública e economia. O governador também reforça sua ligação com o agronegócio e lembra que disputa eleições presidenciais desde 1989, quando concorreu contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mantendo desde então oposição ao partido.

Apesar da estratégia, o pré-candidato ainda não conseguiu avançar nas pesquisas de intenção de voto. Levantamentos de diferentes institutos apontam Caiado com índices entre 2% e 3%.

A escolha de Kassab também consolida a decisão do PSD de disputar o Palácio do Planalto com candidatura própria. O presidente da legenda defendia anteriormente que Tarcísio de Freitas fosse o nome da direita na disputa contra o presidente Lula, mas, diante da falta de consenso entre os grupos de oposição, o partido optou por lançar sua própria chapa.