O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) anunciou a destinação de mais de R$ 1 milhão para a saúde de Cassilândia, com recursos destinados à compra de um mamógrafo e de uma ambulância para a rede municipal. O anúncio foi feito durante agenda no município, que também incluiu visita à Clínica da Mulher, unidade que completou um ano de funcionamento com cerca de 2.700 atendimentos.

Segundo o parlamentar, a previsão é que o mamógrafo seja entregue nos próximos meses, ampliando o acesso a exames pelo SUS. "Estamos buscando soluções. Essa clínica é muito importante para atender as mulheres de Cassilândia e de toda a região", afirmou Beto.

O secretário municipal de Saúde, Lucas Tenório Maia, destacou que o equipamento representa um avanço para o atendimento público. "Pela primeira vez o município terá um mamógrafo com atendimento pelo SUS. E essa ambulância faz parte de um trabalho de renovação da frota", disse.

Durante a agenda, Beto também esteve na unidade da UEMS, onde anunciou a destinação de R$ 1,4 milhão para a construção do restaurante universitário do campus. Professores apresentaram demandas relacionadas à infraestrutura, como problemas no fornecimento de energia e dificuldades de acesso ao local. O deputado afirmou ainda que pretende atuar para viabilizar uma nova unidade da universidade no município.

A visita incluiu reuniões na Prefeitura, na Câmara Municipal e passagem pelo comércio local, acompanhada por vereadores da cidade.