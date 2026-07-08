Os deputados estaduais votam, na sessão ordinária desta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), projetos voltados ao enfrentamento da violência contra crianças, adolescentes e mulheres, além do reconhecimento de utilidade pública de uma entidade de Aquidauana. A sessão tem início às 9h.

Em segunda discussão, os parlamentares analisam o Projeto de Lei 11/2026, de autoria do deputado Hashioka (Republicanos), que institui diretrizes para a divulgação de mensagens educativas e de advertência contra a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta busca ampliar ações de conscientização, prevenção e combate a essas violações.

Também em pauta, em primeira discussão, está o Projeto de Lei 354/2023, da deputada Mara Caseiro, que estabelece diretrizes para a sistematização de informações sobre violência de gênero. O objetivo é reunir e organizar dados para subsidiar e fortalecer políticas públicas de proteção às mulheres.

Os deputados ainda apreciam, em discussão única, o Projeto de Lei 55/2026, de autoria do deputado Gerson Claro (PP), que declara de utilidade pública estadual a Associação Geração de Samuel, sediada no município de Aquidauana.