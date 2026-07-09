O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) recebeu de lideranças nacionais, a missão de comandar o fortalecimento e a reestruturação do Republicanos em Mato Grosso do Sul durante encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira.

A reunião, realizada em São Paulo, reuniu presidentes estaduais do partido para discutir estratégias e a preparação da sigla para as eleições de 2026. Durante o encontro, também foram debatidas experiências de gestão do governo paulista que poderão servir de referência para futuras iniciativas em Mato Grosso do Sul.

Em vídeo divulgado após o encontro de terça-feira (7), Tarcísio destacou o papel de Beto à frente do Republicanos no Estado e afirmou que a legenda terá protagonismo no cenário político. "A gente precisa de representação forte na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para fazermos a diferença, para mudar o rumo do Brasil [...]. Saiba que aqui a gente está com as portas abertas em São Paulo para fazer intercâmbio, para trocar informação, para mostrar um pouco do que está

acontecendo aqui, para ajudar também esse grande trabalho que você vai fazer lá no Mato Grosso do Sul".

Ao agradecer a confiança da direção nacional, Beto reforçou a parceria com o governador paulista e sinalizou apoio ao projeto político de Tarcísio. "Governador, nós precisamos de você novamente em São Paulo e vamos precisar de você no Brasil."

Desde que assumiu a presidência estadual do Republicanos, em março deste ano, Beto intensificou a articulação para ampliar a presença da sigla em Mato Grosso do Sul. A estratégia inclui a formação de chapas competitivas e o fortalecimento da base partidária com foco na eleição de representantes para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa em 2026.