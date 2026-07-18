O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinou que a empresa Guerino Seiscento Transportes S.A. pode voltar a operar linhas interestaduais entre Campo Grande e São Paulo.

A decisão da Justiça suspende os efeitos da Decisão/SUPAS nº 842, de 27 de maio de 2026, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que havia determinado a suspensão dos Termos de Autorização concedidos à empresa, interrompendo todas as suas operações interestaduais.

A empresa se posicionou sobre a decisão, "A Guerino Seiscento recebeu autorização judicial para retomar, nesta sexta-feira (17), a operação de suas linhas interestaduais. A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e suspendeu os efeitos da medida que havia interrompido temporariamente os serviços da transportadora."

A autorização também permite a retomada de outras ligações interestaduais atendidas pela empresa nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do Distrito Federal.

A decisão que autoriza a volta das operações da empresa é do desembargador federal Marcos Augusto de Sousa. Para ele, "o decurso do tempo sem o restabelecimento das atividades impõe danos diários e exponenciais à saúde financeira da empresa, além de afetar diretamente a coletividade, haja vista o cancelamento de viagens já comercializadas e a desassistência de usuários em seções, cuja operação é realizada em caráter de exclusividade pela Impetrante."

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