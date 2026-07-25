Uma mulher de 25 anos procurou a Polícia Militar para pedir ajuda após ser agredida e ameaçada pelo namorado, de 27 anos, em Rio Brilhante. O suspeito foi preso na madrugada deste sábado (25).

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, na rua Lourival Barbosa, região central da cidade. A equipe foi acionada após a vítima comparecer à sede da corporação relatando que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro.

Conforme o relato da mulher, o namorado teria desferido uma cotovelada em sua boca e uma mordida em sua mão, além de fazer ameaças contra sua integridade física.

Diante das informações, os policiais militares realizaram diligências e localizaram o suspeito nas proximidades da rotatória das avenidas Lourival Barbosa e Augusto Lopes da Silva. O homem foi abordado e detido.

Autor e vítima foram encaminhados ao hospital para realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Na unidade policial, o homem foi apresentado à autoridade policial pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça, para as providências legais cabíveis.

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