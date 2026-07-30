A campanha Agosto Alaranjado 2026, voltada à prevenção das queimadas urbanas em Campo Grande, passa a ser realizada em formato totalmente virtual. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos do uso do fogo durante o período de estiagem e orientar sobre formas de prevenir incêndios. O conteúdo será disponibilizado pelo canal Educação Ambiental Planurb CG, no YouTube.

Com o tema "Queimadas: Prevenção é a melhor chama", a campanha integra as ações do Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (COMIF), que reúne 16 órgãos e entidades.

Além da conscientização, a população é orientada a denunciar queimadas pelos canais oficiais. Casos sem flagrante podem ser informados pelo telefone 156, portal ou aplicativo Fala Campo Grande. Em situações de flagrante, o contato deve ser feito com a Guarda Civil Metropolitana pelo 153. Queimadas em áreas rurais devem ser comunicadas à Polícia Militar Ambiental pelo 190, enquanto emergências devem ser acionadas pelo Corpo de Bombeiros, no 193.

Em 2025, Campo Grande registrou 1.706 incêndios em vegetação, além de mais de 1,1 mil denúncias relacionadas ao uso irregular do fogo.