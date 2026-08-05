Em Campo Grande, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias iniciou uma campanha para arrecadar fraldas infantis e produtos de higiene que serão destinados às crianças atendidas pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC MS).

Batizada de “Mãos Que Ajudam Crianças com Câncer”, a ação segue até o dia 11 de agosto e recebe doações de fraldas nos tamanhos G, XG e XXG, além de itens de higiene pessoal. A iniciativa é aberta não apenas aos membros da igreja, mas a todos os moradores da Capital que desejam contribuir.

Os produtos arrecadados serão entregues posteriormente à AACC MS, entidade que presta assistência a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, além de oferecer suporte às famílias durante o período de acompanhamento médico.

Quem quiser participar pode levar as doações aos domingos, das 9h às 11h, em uma das capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Campo Grande:

Av. Dr. João Rosa Pires, 859 – Centro

Av. Marechal Deodoro, 1735 – Guanandi

Av. da Capital, 1343 – Vila Rica

Rua 15 de Novembro, 2901 – Jardim dos Estados

Av. Júlio de Castilhos, 2354 – Vila Alba

Av. Guaicurus, 3660 – Universitário

Rua Roberto Spengler, 505 – Jardim Monte Líbano



