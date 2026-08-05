O Governo de Mato Grosso do Sul lançou uma licitação no valor estimado de R$ 5.071.615,56 para a instalação de cercas de proteção à fauna ao longo da rodovia MS-345, um dos principais acessos ao município de Bonito. A iniciativa busca reduzir os atropelamentos de animais silvestres e aumentar a segurança viária em um dos trechos mais movimentados do turismo estadual.

O aviso de abertura do processo foi publicado na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial do Estado. A obra será executada no trecho que liga o entroncamento da BR-419 ao início da área urbana de Bonito, passando pelo município de Anastácio.

De acordo com o edital, serão implantados 27.618 metros de cercas ao longo da rodovia. O documento foi assinado no último dia 4 de agosto pelo agente de contratação da Diretoria de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A contratação será realizada por meio de concorrência eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço. A empresa vencedora será responsável pela execução da obra no regime de empreitada por preço unitário.

A sessão de disputa está marcada para o dia 24 de agosto, às 8h30, no horário de Mato Grosso do Sul. Empresas interessadas já podem consultar o edital e os documentos da licitação nos portais oficiais da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Além de contribuir para a preservação da fauna silvestre, o projeto pretende diminuir o risco de acidentes envolvendo animais na pista, problema recorrente em rodovias que atravessam áreas de vegetação nativa. A expectativa é que a instalação das cercas ofereça mais segurança para quem trafega pela MS-345, importante corredor de acesso a Bonito e à região da Serra da Bodoquena, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.