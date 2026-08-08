Uma mulher acordou durante a madrugada deste sábado (8) e encontrou um homem dentro do quarto, mexendo em seu cobertor e passando a mão na região da virilha em uma residência do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da vítima, dormia ao lado dela e também acordou. Ao perceber que havia sido descoberto, o invasor saiu correndo pelo corredor da casa, passou pela cozinha e fugiu por uma janela.

A mulher contou que não conseguiu ver o rosto do homem, mas percebeu que ele vestia camiseta e bermuda pretas. Nenhum objeto foi levado da residência.

Ainda segundo o relato, a vítima acredita que o invasor possa ser alguém conhecido, justamente porque entrou no imóvel sem furtar nada. O caso foi registrado na delegacia e deverá ser investigado pela Polícia Civil. Não havia câmeras na casa pra identificar o suspeito.