A Acrissul já iniciou os preparativos para a 4ª Expoequestre, que será realizada de 23 a 27 de setembro de 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A programação, ainda em construção, prevê cinco dias de atividades voltadas à equinocultura, com competições esportivas, capacitações, julgamentos, apresentações e ações de integração com o público.

A edição de 2025, realizada durante cinco dias, reuniu diferentes modalidades equestres, cursos, palestras, exposição de raças, apresentações de cães de pastoreio, além de atividades para crianças. Entre as competições estiveram provas de laço comprido, três tambores, seis balizas e ranch sorting. A organização estimou a participação de mais de mil competidores.

Para 2026, uma das novidades será a realização de uma prova de Rédeas, modalidade que exige precisão, controle e sintonia entre cavalo e cavaleiro. Durante a prova, os conjuntos executam movimentos como círculos, giros, mudanças de mão e paradas, seguindo um percurso determinado e sendo avaliados pela qualidade e precisão dos movimentos. Ainda dentro da modalidade vai acontecer uma apresentação de Freestyle, é uma apresentação livre e criativa, onde o cavaleiro é cavalo executam manobras ao som de músicas e fantasias, combinando técnica equestre e espetáculo artístico.

Segundo o presidente da Federação MS Equestre e coordenador de assuntos equestres da Acrissul, Nilson Ricartes, a evolução da Expoequestre acompanha o crescimento do interesse pelas modalidades equestres no Estado.“A cada edição conseguimos ampliar a participação das entidades, dos criadores e dos competidores e trazer novas modalidades para dentro do Parque. Em 2026, queremos uma Expoequestre ainda mais completa, valorizando o esporte, a criação de cavalos, a capacitação e, principalmente, aproximando o público dessa atividade que tem uma forte ligação com a história e a cultura de Mato Grosso do Sul.”

A programação também contará com atividades do SENAR, ações educativas da IAGRO, julgamento e exposição de equinos, além de provas de três tambores, seis balizas, laço comprido, ranch sorting e Rédeas. Está prevista ainda a realização de um curso de queijo na Fazendinha Acrissul, em data e horário que serão definidos pela organização.

Prévia da programação

A agenda abaixo é preliminar e poderá sofrer alterações até a divulgação da programação oficial.

23 de setembro – quarta-feira

8h – Auditório: Boas Práticas Agropecuárias na Equideocultura – SENAR.

24 de setembro – quinta-feira

8h – Auditório: Ação Educativa IAGRO.

9h15 – Auditório: Boas Práticas Agropecuárias na Equideocultura – SENAR.

Pavilhão Asmaco: Curso de Casqueamento – SENAR, com horário a confirmar.

8h – Pista Laucídio Coelho: Curso de Preparo e Apresentação para Morfologia – Raça Crioula.

14h – Pista de Laço: Doma de Ouro, Redomão e Ano de Freio.

25 de setembro – sexta-feira

07h30 – Pista de Laço: Doma de Ouro – Redomão e Ano de Freio com Paleteada.

8h – Auditório: Ação Educativa IAGRO.

13h – Pista de Laço: programação da Festa de Laço Carapé Acrissul Vaca Gorda.

13h30 – Auditório: palestra “Desafios da Agropecuária para o Século XXI”.

Pavilhão Asmaco: Curso de Casqueamento – SENAR.

14h – Pista Laucídio Coelho: continuação do Curso de Preparo e Apresentação para Morfologia – Raça Crioula.

17h – Pista de Ranch Sorting: prova Three Man Two Gates.

18h – Pista: prova do 3º Circuito Centro-Oeste de Rédeas.

26 de setembro – sábado

7h – Pista de Laço: Festa Carapé Acrissul de Laço Comprido – classificatória por equipes.

Pavilhão Asmaco: Curso de Casqueamento – SENAR.

8h – Pista Laucídio Coelho: Julgamento da Exposição Incentivo Potros do Cerrado.

9h – Pista de Ranch Sorting: 4ª Copa Estância São João de Ranch Sorting.

14h – Pista de Tambor: prova de 6 Balizas e 3 Tambores.

27 de setembro – domingo

7h – Pista de Laço: 2° Festa Carapé Acrissul de Laço Comprido – finais.

9h – Pista de Tambor: prova de 3 Tambores.

A 4ª Expoequestre MS será realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho simultaneamente com o Festival Internacional da Carne, e terá entrada gratuita. A programação completa, com horários, regulamentos e demais atrações, será divulgada pela Acrissul conforme os detalhes forem confirmados.

Com informações Acrissul