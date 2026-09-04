As inscrições para a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2027 abrem às 11h desta sexta-feira (4), com valor promocional no primeiro lote. A quinta edição da prova será realizada no dia 11 de abril de 2027, em Campo Grande, com largada e chegada na Avenida Calógeras, na Esplanada Ferroviária.

A programação contará com duas distâncias: a Meia Maratona, de 21.097,5 metros, e a Corrida 5K. A prova de 21 km tem percurso oficial, homologado e federado, com arbitragem da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS).

Para disputar a meia maratona, é preciso ter pelo menos 18 anos. Já nos 5 km, a idade mínima é de 14 anos. A competição também contará com categorias específicas para atletas PCD, incluindo pessoas com deficiência visual, intelectual, amputações e comprometimentos nos membros superiores ou inferiores, além de cadeirantes.

Nos 5 km, os atletas PCD terão largada exclusiva antes dos demais pelotões. Na meia maratona, a divisão será feita conforme o pace informado pelos participantes. A cronometragem será realizada por chip eletrônico.

Em 2026, a prova contou com International Measurement Certificate da World Athletics e Permit Bronze. As inscrições podem ser feitas através do site da Boltproduções.