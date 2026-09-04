Polícia
Homem morre após chegar vomitando sangue em residência de Campo Grande
Vítima não tinha residência fixa e ainda não havia sido identificada
Homem, ainda não identificado, morreu após chegar passando mal a uma residência no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande, durante a madrugada desta sexta-feira (4). Ele apresentava vômito com sangue quando chegou ao imóvel.
Uma moradora procurou ajuda e acionou um vizinho, que iniciou os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que continuaram os procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe médica destacou que não era possível identificar as causas da morte, nem descartar outras hipóteses. A perícia criminal esteve na residência e, após os procedimentos, também não encontrou vestígios aparentes que indicassem morte violenta.
Diante da falta de identificação da vítima, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passará por exames para identificação e esclarecimento da causa da morte.
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.