Homem, ainda não identificado, morreu após chegar passando mal a uma residência no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande, durante a madrugada desta sexta-feira (4). Ele apresentava vômito com sangue quando chegou ao imóvel.

Uma moradora procurou ajuda e acionou um vizinho, que iniciou os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que continuaram os procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe médica destacou que não era possível identificar as causas da morte, nem descartar outras hipóteses. A perícia criminal esteve na residência e, após os procedimentos, também não encontrou vestígios aparentes que indicassem morte violenta.

Diante da falta de identificação da vítima, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passará por exames para identificação e esclarecimento da causa da morte.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.