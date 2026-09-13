Mais do que um curso de formação religiosa, uma experiência de acolhimento, convivência e descoberta da fé. É assim que o Instituto Enchei-vos do Espírito Santo vem construindo sua trajetória em Mato Grosso do Sul. Nascido na Diocese de Dourados, o movimento católico de evangelização e carisma chegou a Campo Grande e, desde 2019, vem ampliando sua atuação na Capital, alcançando jovens, adultos e casais.

O Instituto foi fundado por Tatiana Franzini Deus e Marcelo Meger Deus, depois que os dois conheceram a proposta do Seminário de Vida no Espírito Santo e sua apostila bíblica. A partir da experiência, decidiram iniciar um curso em Dourados. O trabalho cresceu e passou a reunir retiros, cursos bíblicos, acampamentos e acompanhamento espiritual. Neste ano, o Enchei-vos completa 15 anos de história.

Em Campo Grande, a missão atualmente reúne cerca de 160 servos, distribuídos em quatro segmentos. Há um curso para casais, dois para adultos e um voltado aos jovens. As atividades estão presentes em diferentes paróquias e comunidades, e uma nova turma de adultos começou a ser implantada na região das Moreninhas.

À frente da missão na Capital estão Ana Maria Spolador e o marido, Fábio Spolador. Ana conheceu o carisma em 2019 e conta que, desde então, não conseguiu mais se afastar da proposta. Para ela, a expansão do Instituto é resultado de uma missão que ultrapassa a ideia de oferecer encontros religiosos.

Ana Maria e Fábio Foto: arquivo pessoal

“Eu conheci esse carisma no ano de 2019 e, desde então, eu nunca mais consegui me afastar dele. O Instituto está completando especialmente essa semana 15 anos e, desde então, ele foi sendo esparramado pela vontade do coração de Deus. Mas, trazendo aqui para Campo Grande, desde esse renascimento da missão em Campo Grande, que foi de 2019 para cá, muitas vidas foram sendo alcançadas”, relata.

Segundo Ana, o Enchei-vos está presente atualmente em quatro pontos da Capital. O curso de casais ocorre na Paróquia Senhor do Bom Fim; o Enchei-vos Jovens, na São Martinho de Lima; uma das turmas de adultos funciona na comunidade Nossa Senhora de Caco P..., ligada à Paróquia Senhor do Bom Fim; e outra turma de adultos está sendo implantada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, nas Moreninhas.

A proposta, explica a coordenadora, é que a experiência não fique limitada ao período de um semestre. “Nós costumamos dizer que o carisma ‘Enchei-vos' vai muito além de um curso. Ele é uma mudança de vida, é um estilo de vida que você passa a realmente entender somente vivendo. É difícil até mesmo de explicar”, afirma.

A dinâmica começa com encontros semanais, mas envolve oração, louvor, pregação e, principalmente, adoração, sempre com a Bíblia como base. A formação utiliza como suporte a apostila do Seminário de Vida no Espírito Santo, elaborada pela Comunidade Shalom, e conta também com acompanhamento espiritual do Padre Everton.

No segmento voltado aos jovens, a proposta alcança participantes de 13 a 23 anos. Os encontros são realizados às segundas-feiras, a partir das 19h30, no bairro Pioneiros. Ao longo do semestre, temas como o querigma, o amor de Deus, a cura física e espiritual, a salvação, o senhorio de Jesus e a tomada de decisão são trabalhados em uma linguagem próxima da realidade dos participantes.

A experiência também passa pela espiritualidade carismática da Renovação Carismática Católica, com música, animação, oração, pregação e momentos de convivência. A intenção é que o jovem não apenas receba informações sobre a fé, mas encontre um espaço no qual possa falar, ouvir, criar vínculos e perceber que não está sozinho.

Foi justamente essa dimensão de acolhimento que marcou a história de Joyce da Silva e do marido, Túlio Gontijo Sousa. Os dois conheceram o Instituto por meio do curso para casais, que teve cerca de 15 encontros ao longo de aproximadamente cinco meses. Depois de concluírem a formação, foram convidados a servir junto a outros casais durante um ano.

Joyce e Túlio Foto: arquivo pessoal

“O Enchei-vos transformou a nossa vida e, hoje, uma das maiores alegrias é poder viver essa missão em família. Nossa filha também serve junto conosco, e isso é algo que nos emociona profundamente. Ter nossa família unida, servindo a Deus e ajudando outras pessoas, é uma verdadeira graça”, conta Joyce.

A ligação do casal com a juventude, porém, já existia antes do convite para assumir a formação. Joyce explica que os dois já trabalhavam com jovens dentro da Igreja e sentiam que havia um chamado para caminhar ainda mais de perto com esse público. Neste ano, aceitaram o convite para assumir a missão como formadores.

“Nossa missão não é simplesmente organizar encontros, mas acolher, ouvir, orientar e caminhar ao lado de cada jovem”, destaca.

Para ela, esse cuidado se torna ainda mais importante porque muitos jovens chegam aos encontros carregando histórias que não são imediatamente visíveis. São conflitos familiares, solidão, sentimentos de abandono, dores pessoais e dificuldades que podem fazer com que alguns percam a perspectiva de futuro.

“Quando falamos sobre a juventude, sabemos que muitas vezes estamos lidando com histórias que não conhecemos completamente. Jovens que chegam carregando dores, conflitos familiares, sentimentos de abandono, solidão e, em alguns casos, até pensamentos de desistir da própria vida. Por isso, acreditamos que o Enchei-vos pode ser um instrumento de acolhimento e transformação”, afirma Joyce.

É nesse ponto que o Instituto procura estabelecer uma relação que vai além da sala de encontro. A ideia é que o jovem seja recebido como está, sem que suas dificuldades sejam ignoradas, e encontre na comunidade pessoas dispostas a ouvi-lo e acompanhá-lo. A transformação, nesse sentido, não é apresentada como uma solução instantânea para os problemas, mas como uma nova maneira de enfrentá-los.

“Para nós, ser formadores é muito mais do que ocupar uma função. É uma missão. É estar disposto a olhar para um jovem e dizer: ‘Você não está sozinho. Nós estamos aqui para caminhar com você’”, resume Joyce.

O vínculo criado durante os encontros também pode continuar depois do encerramento do semestre. Alguns jovens que chegam como participantes acabam permanecendo no Instituto como servos, ajudando na formação de novas turmas e reproduzindo com outros a experiência que tiveram.

Antes de se tornarem formadores, Joyce e o marido também passaram pelo caminho de serviço. “Antes de sermos formadores, somos servos do Instituto Enchei-vos. E essa é uma parte muito importante da nossa caminhada”, explica.

Em Campo Grande, esse trabalho é acompanhado por Ana e Fábio Spolador, que coordenam os diferentes segmentos da missão. Para Joyce, a atuação deles representa uma estrutura de cuidado que permite que os servos também tenham quem os acompanhe durante a caminhada.

“Para nós, a Ana Maria e o Fábio são muito mais do que coordenadores. São pessoas que caminham conosco, que nos orientam, nos fortalecem e nos ajudam a permanecer firmes na missão. Existe um cuidado muito grande por trás de todo esse trabalho, e somos muito gratos por poder contar com eles nessa caminhada”, afirma.

A expansão para novas regiões de Campo Grande já faz parte dos planos. Ana ressalta que o Instituto pretende continuar chegando a mais pessoas, mas entende que esse crescimento precisa estar ligado ao propósito original do movimento: servir.

“Há planos, sim, de expandir, porque é um projeto primeiramente do coração de Deus. É uma missão, um carisma que nos leva especialmente ao convívio, à adoração, ao entendimento da necessidade que nós temos de estar diante de Deus, diante do sagrado, e com isso ele vai modificando tudo em nós, nossa maneira de viver, nossa maneira de servir”, diz.

Enchei-vos Foto: arquivo pessoal

Os cursos são gratuitos e, segundo Ana, o principal investimento exigido dos participantes é a disponibilidade para viver a experiência. O próximo semestre deverá abrir novas oportunidades para quem quiser conhecer o Instituto, tanto leigos quanto religiosos e integrantes de diferentes comunidades.

“O curso é gratuito, e a única coisa que a gente fala que você tem que investir é um pouco do seu tempo e um desejo no coração de conhecer e de se abrir para essa nova modalidade de vida”, explica.

Para quem participa, portanto, o encerramento de um semestre não precisa representar o fim da caminhada. O jovem pode continuar servindo no próprio Instituto, participar de sua paróquia, evangelizar outros jovens ou simplesmente levar para sua comunidade os vínculos e aprendizados construídos durante os encontros.

No fim, o que Joyce define como o maior propósito do Enchei-vos é justamente fazer com que cada pessoa perceba seu próprio valor e encontre um caminho possível para continuar.

“O Enchei-vos nos ensina que precisamos estar disponíveis todos os dias para viver esse carisma. E é justamente isso que buscamos fazer: servir, acolher e ajudar cada jovem a descobrir que sua vida tem valor, que ele é amado e que existe um propósito para a sua história.”

Ana resume a própria relação com o movimento de forma direta: “Eu realmente amo essa missão, amo esse carisma, e eu desejo de todo o meu coração que todas as pessoas possam viver essa experiência.”

E Joyce deixa um convite para quem ainda não conhece o Instituto: “Todos deveriam se permitir viver a experiência de ser Enchei-vos.”

Serviço

Mais informações sobre o Encheivos podem ser obtidas pelos telefones:

(67) 9 9991-2260 - Fábio

(67) 9 9621-6824 - Ana Maria

Redes Sociais:

INSTITUTO ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO SANTO

Enchei-vos do Espírito Santo (Adulto) - Campo Grande

Casais - Encheivos do Espírito Santo - Campo Grande/MS

Enchei-vos Jovens Campo Grande