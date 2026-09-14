Taís Eduarda Souza Rossi, de 18 anos, a "Thaissinha do PCC", que morreu em confronto com a Polícia Militar neste domingo, dia 13, em Três Lagoas, vivia postando foto com arma nas redes sociais.

Ela era integrante da facção criminosa paulista, Primeiro Comando da Capial, e além dos armamentos, também usava as redes sociais para publicar conteúdos relacionados a drogas.

O site 24h News publicou que a suspeita tinha várias imagens lançadas nas redes sociais com um revólver.

Ainda conforme a PM, o apartamento onde ela morava, no condomínio Pardal, era alvo frequente de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

A ocorrência que terminou com a morte da jovem começou após uma denúncia de ameaça contra uma vizinha. De acordo com a versão preliminar da corporação, Taís estava armada com uma faca e teria avançado contra os policiais. Diante da agressão, os militares efetuaram disparos para contê-la.

Taís foi socorrida ainda com vida pela própria equipe e encaminhada ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos. A faca utilizada na ocorrência foi apreendida.