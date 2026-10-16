FC Pantanal, Operário e Náutico entram em campo com vantagem após vencerem os jogos de ida das quartas de final.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 conhecerá neste sábado (17) os quatro semifinalistas da edição de 2026. Os jogos de volta das quartas de final serão disputados em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim, com as equipes na briga pelo título estadual e por uma vaga de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil da categoria em 2027.

Duas partidas acontecem às 15h em Campo Grande. Na Associação Médica, o FC Pantanal recebe o Instituto Aefa com vantagem após vencer o primeiro confronto por 3 a 1, em Dourados. No Centro de Desenvolvimento do Futebol, o Operário FC enfrenta o CE Naviraiense depois de ganhar por 3 a 0 fora de casa.

Também às 15h, no Estádio Aral Moreira, o Ponta Porã SE tenta reverter a desvantagem diante do CA Colorado. No jogo de ida, disputado em Campo Grande, o Colorado venceu por 3 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença para avançar. Os donos da casa precisam vencer por quatro gols de vantagem para garantir a classificação direta.

A rodada termina às 17h30, no Estádio André Borges, onde o Coxim AC recebe o Náutico FC. Após perder por 2 a 1 na partida de ida, o time da casa precisa vencer para seguir na disputa, enquanto o Náutico joga pelo empate para garantir a vaga na semifinal.