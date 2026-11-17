O Brasil encerrou o ano de 2026 com um atropelo para cima de Singapura - a seleção com menor colocação no ranking da FIFA - em partida amistosa, que aconteceu no Estádio Nacional de Singapura, durante a terça-feira, dia 17.

Com direito a três gols de Vinicius Júnior, a seleção fez 7 a 0. Os demais tentos foram marcados por Estevão, Endrick, Rayan e Allan. Houve ainda três gols anulados, sendo dois por impedimento e um por falta no goleiro adversário.

É a primeira vez que o atacante marca três vezes numa partida com a camisa da seleção brasileira. O último atleta a conquistar o feito foi Neymar, ainda em 2020, quando balançou as redes três vezes contra o Peru.

Os próximos desafios da seleção brasileira serão entre 22 e 30 de março do ano que vem. A CBF ainda não anunciou os dois adversários.

Devido a expulsão contra o Japão no último amistoso, Carlo Ancelotti não esteve na beira do gramado para comandar o Brasil.