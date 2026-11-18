Funsat oferece 731 vagas de emprego nesta quarta-feira em Campo Grande Do total de oportunidades, 530 não exigem experiência profissional

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 731 vagas de emprego em 100 funções nesta quarta-feira (18), em Campo Grande. Do total, 530 oportunidades não exigem experiência profissional, enquanto dez são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) e três são temporárias.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 86 oportunidades, atendente de lanchonete (62), auxiliar de linha de produção (49), atendente de padaria (43), auxiliar de limpeza (43), repositor de mercadorias (40) e costureira em geral (30).

Para candidatos sem experiência, os destaques são atendente de lanchonete (62), operador de caixa (50), auxiliar de linha de produção (48) e atendente de padaria (39).

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados devem procurar a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 13h. Também é possível consultar as oportunidades pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, desde que o cadastro esteja atualizado.