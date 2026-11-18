Uma mulher foi condenada a pagar R$ 16,2 mil em indenização por danos morais à vizinha que esfaqueou no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu em outubro de 2025 e foi julgado nesta terça-feira (17), no Tribunal do Júri da Capital.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a agressão teria sido motivada por ciúmes, diante da suspeita de um relacionamento entre a vítima e o companheiro da acusada. Na ocasião, a mulher teria atingido a vizinha com socos, chutes e golpes de faca, provocando ferimentos graves. A vítima conseguiu fugir e a agressora foi presa em flagrante.

Inicialmente, a acusada respondia por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Durante o julgamento, porém, o MPMS pediu a desclassificação do crime para lesão corporal grave, com aplicação da pena mínima. Os jurados acolheram a tese de desistência voluntária, entendendo que a acusada poderia prosseguir com a agressão, mas interrompeu os atos.

Com isso, o caso passou à competência do juiz, que fixou a pena em um ano de reclusão, em regime aberto. A sentença também determinou o pagamento de 10 salários mínimos à vítima, como reparação pelos danos morais.

Na decisão, o magistrado considerou que as lesões afastaram a vítima de suas atividades habituais por mais de 30 dias, além das particularidades do caso e da condição financeira da condenada.