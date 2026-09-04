A União Europeia aprovou a retomada da importação de aves e mel produzidos no Brasil, após uma série de análises sanitárias realizadas por técnicos do bloco. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (4) pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, que informou que os protocolos adotados pelo país foram considerados adequados às exigências europeias.

Segundo o ministro, os controles sanitários brasileiros receberam avaliação positiva durante a auditoria. “Os nossos controles sanitários foram considerados satisfatórios, foram aprovados para as nossas aves e para o nosso mel”, afirmou em publicação nas redes sociais. Agora, ainda será necessário cumprir etapas burocráticas para que o Brasil volte oficialmente à lista de fornecedores autorizados, mas a expectativa é de que o processo seja concluído rapidamente.

A retomada ocorre após o fornecimento de produtos brasileiros de origem animal ao mercado europeu ter sido bloqueado na quinta-feira. A restrição estava relacionada às normas da União Europeia sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. As regras começaram a ser implementadas em 2018, passaram a valer para produtores europeus em 2022 e, desde então, também são aplicadas aos produtos importados.

Apesar da autorização para aves e mel, o Brasil continua impedido de exportar carne bovina para a União Europeia. O Ministério da Agricultura e Pecuária demonstrou insatisfação com as restrições e afirmou que poderá adotar medidas de reciprocidade caso as negociações não levem a uma solução considerada satisfatória.

O Mapa também defendeu que as discussões sejam conduzidas com base em critérios científicos e sem influência de interesses protecionistas. Do outro lado, a Comissão Europeia afirmou que as medidas adotadas foram “proporcionais e não discriminatórias”. O porta-voz para o Comércio do bloco, Olof Gill, disse que países de fora da UE foram informados sobre as mudanças ao longo dos últimos oito anos e participaram de sessões destinadas a esclarecer as novas exigências.