O Pix ultrapassou a marca de 1 bilhão de chaves cadastradas em 2026 e completou seis anos de funcionamento nesta segunda-feira (16). Criado e administrado BC (pelo Banco Central), o sistema de pagamentos instantâneos se consolidou como uma das principais ferramentas financeiras do país, ampliando sua presença nas transações entre consumidores, empresas e instituições.

Segundo o Banco Central, nos primeiros meses de operação, 85% das transações eram realizadas entre pessoas físicas. Com a expansão e a maturação do sistema, o perfil de utilização mudou. Em outubro de 2026, as operações entre pessoas físicas e jurídicas (P2B) representaram 45% das transações, enquanto as movimentações entre empresas (B2B) corresponderam a 52% do volume financeiro total.

O valor médio das operações também demonstra a presença do Pix nas despesas cotidianas. Em 2025, a mediana das transações foi de R$ 50 entre pessoas físicas e R$ 25 nos pagamentos a empresas. Para o BC, os números confirmam que a ferramenta se tornou uma alternativa ao dinheiro em espécie nas compras e nos pagamentos do dia a dia.

Crescimento nas transações

Em 2025, o Pix registrou quase 80 bilhões de transações, crescimento de 25,7% em relação ao ano anterior. O volume financeiro movimentado ultrapassou R$ 35 trilhões, uma alta de 33,8% na comparação com 2024.

O avanço continuou em 2026. Entre janeiro e outubro, foram realizadas 76 bilhões de operações, aumento de 17,6% em relação ao mesmo período de 2025. No dia 6 de novembro, o sistema alcançou o recorde de 319,7 milhões de transações em apenas 24 horas.

O maior volume financeiro diário, por sua vez, foi registrado em 19 de dezembro de 2025, quando as operações somaram R$ 193,4 bilhões. Em outubro de 2026, o sistema contabilizava 154 milhões de usuários pessoas físicas, o equivalente a 89% da população adulta brasileira, além de 14 milhões de empresas ativas.

O crescimento mais expressivo ocorreu entre pessoas com renda de até cinco salários mínimos. A utilização também apresenta distribuição equilibrada entre os gêneros, com 51% de homens e 49% de mulheres. Entre os brasileiros com mais de 60 anos, a adesão chegou a 51%.

De acordo com o Banco Central, o Pix também contribuiu para ampliar a inclusão financeira no país. Atualmente, 96,4% da população adulta possui conta bancária e 88% dos adultos são usuários ativos do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Novas funcionalidades previstas

O Banco Central também destacou as novidades incorporadas ao sistema em 2025, como o Pix por aproximação e o Pix Automático, e antecipou os próximos passos da agenda de evolução da ferramenta.

Entre as mudanças previstas está o Pix por aproximação em ambiente offline, que permitirá realizar pagamentos mesmo sem conexão à internet, utilizando tecnologia NFC em celulares, cartões com chip, etiquetas eletrônicas e dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes.

O Pix Automático também deverá receber aprimoramentos para facilitar a experiência dos usuários. Entre as possibilidades estão o pagamento parcial de cobranças e novas regras para alteração de recorrência dos pagamentos.

Outra frente envolve a integração com o mercado de crédito. A proposta prevê permitir a liquidação instantânea de duplicatas escriturais por meio de QR Code e utilizar recebíveis futuros do Pix como garantia em operações de financiamento.

O Banco Central também estuda conectar diretamente o Pix a plataformas de pagamentos estrangeiras, por meio de acordos bilaterais e centros multilaterais. A iniciativa busca agilizar transferências internacionais. Entre os projetos em análise está a integração com o sistema europeu Target Instant Payment Settlement (TIPS), que reúne a infraestrutura de pagamentos instantâneos da região.