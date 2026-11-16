Comunicadora e produtora rural, eleita uma das 100 mulheres mais influentes do agro pela Forbes, Camila Telles esteve em Campo Grande, na última semana, para compartilhar experiências sobre os desafios da sucessão familiar, o papel das mulheres no campo e as oportunidades para as novas gerações.

Nesta edição do Giro do Agro 360, além de receber a Camila, também conversamos com a empresára Giu Melo, que a trouxe para o evento "Entre Nós Experience".

A comunicadora e defensora do agro, Camila Telles, destacou sobre sua trajetória no setor e abordou temas como sucessão familiar, os desafios do encontro entre gerações e a importância do diálogo, da confiança e do planejamento para garantir a continuidade dos negócios rurais.

A conversa também destacou o protagonismo feminino no agro e a necessidade de ampliar a união, o reconhecimento e a participação das mulheres nas decisões do setor.

Sem romantizar os desafios do campo, Camila incentiva os jovens a enxergarem a propriedade rural como um ambiente de oportunidades para empreender, inovar e construir novos negócios.

Turismo rural, tecnologia e aproximação entre campo e cidade são alguns dos caminhos apontados por ela. A comunicadora também reforça a importância do estudo e da busca por informação para compreender o agronegócio e valorizar quem trabalha diariamente para produzir alimentos.