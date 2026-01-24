CNU divulga notas da prova discursiva da segunda edição

Foi divulgado o resultado preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As notas dos candidatos que chegaram à segunda fase estão disponíveis em edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira (23).

A consulta individual ao resultado e ao espelho de correção pode ser feita pelo site da Fundação Getulio Vargas, pelo endereço https://conhecimento.fgv.br/cpnu2



A prova discursiva foi aplicada apenas aos candidatos aprovados na etapa objetiva, que atingiram a nota mínima exigida para avançar no concurso. Para cargos de nível superior, a avaliação teve duas questões, com 22,5 pontos cada, totalizando até 45 pontos. Nos cargos de nível intermediário, a prova consistiu em uma redação dissertativo-argumentativa, com pontuação máxima de 30 pontos.

A nota não sofreu arredondamento, sendo desconsideradas frações inferiores ao centésimo. Candidatos que obtiveram nota zero na prova discursiva foram eliminados do certame.

Recursos

Quem discordar da nota preliminar pode apresentar recurso a partir da 0h desta segunda-feira (26). O prazo termina às 23h59 de terça-feira (27), no horário de Brasília. Os pedidos devem ser feitos na área do candidato, com login da plataforma Gov.br. O resultado dos recursos e a nota definitiva da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda fase, mas cerca de 8,5 mil não compareceram, o que representa abstenção aproximada de 17%.

O CPNU 2025 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. Do total, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e 1.172 para provimento no curto prazo. O concurso registrou 761.528 inscrições confirmadas. A divulgação do resultado final, com listas de classificação, está prevista para 20 de fevereiro.

