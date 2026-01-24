Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

CNU divulga notas da prova discursiva da segunda edição

O resultado preliminar foi publicado em edição extra do Diário Oficial

24 janeiro 2026 - 12h47Sarah Chaves
Mais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda faseMais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda fase   (Tomaz Silva/Agência Brasi)

Foi divulgado o resultado preliminar da prova discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). As notas dos candidatos que chegaram à segunda fase estão disponíveis em edição extra do Diário Oficial da União de sexta-feira (23).

A consulta individual ao resultado e ao espelho de correção pode ser feita pelo site da Fundação Getulio Vargas, pelo endereço https://conhecimento.fgv.br/cpnu2
 

A prova discursiva foi aplicada apenas aos candidatos aprovados na etapa objetiva, que atingiram a nota mínima exigida para avançar no concurso. Para cargos de nível superior, a avaliação teve duas questões, com 22,5 pontos cada, totalizando até 45 pontos. Nos cargos de nível intermediário, a prova consistiu em uma redação dissertativo-argumentativa, com pontuação máxima de 30 pontos.

A nota não sofreu arredondamento, sendo desconsideradas frações inferiores ao centésimo. Candidatos que obtiveram nota zero na prova discursiva foram eliminados do certame.

Recursos

Quem discordar da nota preliminar pode apresentar recurso a partir da 0h desta segunda-feira (26). O prazo termina às 23h59 de terça-feira (27), no horário de Brasília. Os pedidos devem ser feitos na área do candidato, com login da plataforma Gov.br. O resultado dos recursos e a nota definitiva da prova discursiva serão divulgados em 18 de fevereiro.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda fase, mas cerca de 8,5 mil não compareceram, o que representa abstenção aproximada de 17%.

O CPNU 2025 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. Do total, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e 1.172 para provimento no curto prazo. O concurso registrou 761.528 inscrições confirmadas. A divulgação do resultado final, com listas de classificação, está prevista para 20 de fevereiro.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motorista ficou prensado ao tentar desatolar carro
Brasil
Homem é resgatado após ficar preso entre carro e barranco a noite inteira
Foto: Gerada por IA
Brasil
Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena deste sábado
Comando Militar do Oeste (CMO) - Foto: Vinícius Santos
Geral
Nascidos em 2008 já podem fazer o alistamento militar; para mulheres, é opcional
Arena da Baixada Estádio do Atlético Paranaense
Brasil
Estádios podem ter setor exclusivo para mulheres, crianças e pessoas com deficiência
Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde será celebrada a missa de comemoração
Brasil
Brasil e Santa Sé celebram 200 anos de relações diplomáticas
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasil
INSS abre agências no fim de semana para compensar suspensão de atendimentos
Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa manda recolher lote de chocolate Laka e tira glitter proibido do mercado
 Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Brasil
Receita Federal faz leilão com iPhones, carro e joias
Resolução do Cofen estabelece regras para prescrição por enfermeiros
Brasil
Resolução do Cofen estabelece regras para prescrição por enfermeiros
Inmetro divulgou recomendações sobre a compra da cadeirinha
Brasil
Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'