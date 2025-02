Deslizamento de terra atinge Morro do Socó, em Osasco, após fortes chuvas

Na manhã desta segunda-feira (3), um deslizamento de terra atingiu o Morro do Socó, bairro localizado na divisa entre Osasco e Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações da Defesa Civil, cinco casas foram afetadas pelo incidente, mas não houve registro de vítimas.

Em nota, a Prefeitura de Osasco informou que a cidade acumulou 125 mm de chuvas nas últimas 24 horas, o que encharcou o solo e aumentou o risco de novos deslizamentos.

“É recomendado que a população fique atenta aos sinais de risco, como rachaduras no solo ou em imóveis, inclinação de postes e árvores, além de estalos em estruturas”, alertou a administração municipal.

A área afetada, conhecida como Colinas D’Oeste/Morro do Socó, é a maior favela de Osasco e está situada em uma região de grande declividade, próxima ao Rodoanel e à divisa com Barueri.

Com a previsão de mais chuvas para os próximos dias, novos alertas foram emitidos pelas autoridades.

