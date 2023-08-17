Algumas câmeras de segurança flagraram trechos da carreta desgovernada passando em alta velocidade por toda a extensão da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (17).

A suspeita é que a direção perigosa teria começado ainda no Indubrasil e se prolongou até o condutor invadir o 9° Grupamento Logístico do Exército, em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste).

Segundo as informações apuradas pela reportagem, os primeiros acidentes aconteceram ainda nas proximidades do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

A Polícia Militar explicou que o motorista está sob efeito de rebite - droga ajuda a inibir o sono e prolongar a viagem.

Após invadir a área militar, o motorista precisou ser contido por pelo menos quatro pessoas, pois estava alucinado devido à substância tomada.

Diversos estragos foram feitos ao longo do trajeto, entre placas e destroços do próprio carreta.

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