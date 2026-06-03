Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul ganharam uma facilidade importante com o início do calendário anual de licenciamento 2026. A partir deste mês, o Detran-MS liberou o parcelamento digital de débitos — incluindo multas e taxas pendentes — diretamente pelo portal oficial do órgão (www.meudetran.ms.gov.br), permitindo a regularização total do veículo sem sair de casa.

A ferramenta utiliza o sistema BBPay, do Banco do Brasil, e já vinha sendo aplicada em serviços de habilitação, como a renovação de CNH. A expansão para o licenciamento chega em um momento estratégico: em junho, o calendário de pagamento começa para veículos com placas de finais 1, 2 e 3, cujo prazo máximo para quitação vai até o dia 30 deste mês.

A mudança no cronograma segue a reorganização feita pelo Detran-MS em abril, que unificou os prazos para evitar inconsistências de comunicação de dados com a Secretaria de Fazenda (Sefaz). Com o novo fluxo, as placas de finais 4, 5 e 6 vencem em julho; finais 7 e 8 em agosto; final 9 em setembro; e final 0 em outubro.

O diretor-presidente da autarquia, Rudel Trindade, destaca que a medida oferece "acesso, praticidade e segurança para o cidadão ficar em dia".

Aproximadamente 569 mil veículos em Mato Grosso do Sul estão inseridos no lote que vence em junho. Deste total, cerca de 27% dos proprietários (mais de 155 mil) preferiram se antecipar e já quitaram o documento. Campo Grande lidera o ranking de pagamentos adiantados no Estado com mais de 95 mil guias pagas, seguida por Dourados (30 mil) e Três Lagoas (18 mil).