A 18ª edição do Drive Thru da Sustentabilidade será realizada entre os dias 11 e 13 de junho, em Campo Grande, e neste ano também receberá o Dia D da Campanha do Agasalho 2026. A ação acontece das 9h às 18h, no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Além do descarte correto de materiais recicláveis, a população poderá contribuir com a doação de cobertores, casacos, meias, toucas, luvas e outras peças de inverno em bom estado de conservação. As arrecadações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de baixas temperaturas.

Segundo o presidente do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Adir Diniz, a mobilização busca ampliar o número de doações diante da alta demanda registrada pela campanha, principalmente de peças masculinas.

Além do Dia D, a campanha segue com outras ações ao longo do mês. No dia 12 de junho, das 12h às 13h30, será realizado um Pit Stop Solidário promovido pela Ouvidoria-Geral do Município para incentivar a participação dos servidores municipais.

Já no dia 27 de junho, a Campanha do Agasalho também estará presente no Mutirão Todos em Ação, na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, no Bairro Tiradentes.

A campanha conta ainda com mais de 40 pontos de coleta espalhados pela Capital, incluindo unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme), além de instituições parceiras como o Colégio Master, o Shopping Campo Grande e o Shopping Norte Sul Plaza.

As doações também podem ser entregues diretamente na sede do FAC, localizada na Avenida Fábio Zahran, nº 6000, no Instituto Mirim.